Intervjuu: kaitseministri sõnul mõjutab USA piirimüüri ehitus Eestis kahte olulist objekti

Selgub, et Euroopa liitlasriigid kaotavad kokku 770 miljonit dollarit rahastust, mis oli eraldatud Venemaa võimaliku rünnaku tõrjumiseks. Kuidas selline käik mõjutab USA ja Euroopa liitlasriikide suhteid?

See müüri ehitamine on ju selgelt erakorraline käik. President Trump on välja kuulutanud sellega seoses isegi eriolukorra, mis võimaldab neid finantse kasutada. Selge on see, et need finantsid peab ju leidma olemasolevate programmide raames. Seal oli väga suuri humanitaarprogramme, mida vähendati, näiteks Puerto Ricole antavat abi. Selles mõttes kaitse (kaitsevaldkond – A.P.) ei olnud sugugi ainus fookus. Ja nagu ma ütlesin, arvestades neid summasid, mida Ameerika Ühendriigid on meile andnud – täpsustan, ameeriklased ei anna meile mitte puhast raha, vaid nad annavad meile selle raha eest relvastust või siis ehitavad mingisuguseid objekte – need summad on olnud väga suured, Eesti mõistes suured, ja selle pärast selle suhteliselt väikese summa edasi lükkamine – seal dokumendis on selgelt öeldud, et summa on deferred ehk siis edasi lükatud –, see tõesti meile mingeid probleeme ei tekita.

See on nii Euroopas kui ka ühtlasi kogu Eestis edasi lükatud?

Just, nii on seal dokumendis öeldud.

Mis ajast oli Eesti teadlik USA sellistest plaanidest?

Põhimõtteliselt me saime, jah, väga hiljuti teada, võib-olla paar päeva varem. Ütleme, me ei saanud sellest teada Washington Postist. Aga mingit ettehoiatust kui sellist meil ei olnud. Usun, et see oli ka teataval määral loogiline, sellepärast et Pentagon sai ju üldsumma, mis tuleb leida selle müüri ehitamiseks ja eks nad siis hakkasid neid oma programme läbi vaatama. Mingit eraldi varajast eelhoiatust meil ei olnud. Aga veel kord, see on Ameerika Ühendriikide raha, meil ei ole mingit põhjust kommenteerida nende otsust. Fakt on see, et Ameerika Ühendriigid on ainus riik maailmas, kes annab Eestile toetust sellisel viisil mitte midagi vastu nõudmata, lihtsalt toetades NATO idatiiba.

Mida see reaalselt tähendab? Dokumendist tuli välja, et see puudutab kava rajada Eestisse erivägede baas ja Ämari lennubaasi uus angaar. Kas kinnitate seda infot?

Mis puudutab eriüksuste objekte, siis ma ei saa sealt midagi eriti kinnitada, aga ma ütlen lihtsalt üldise kontekstina seda, et see, mis ameeriklased Eestis ehitavad, see antakse üle Eestile. Selles mõttes ei ole see Ameerika objekt, vaid see on ameeriklaste-poolne tinglikult investeering Eesti kaitsejõududesse. Selles mõttes niisugused mõned väga spetsiifilised, konkreetsed objektid mingil viisil ei häiri ei meie tegevust ei koostööd ameeriklastega. Kui võtame näiteks Ämari, siis ameeriklased on sinna rajanud mitmeid ladusid, lennukite mahalaadimise perroone, ühesõnaga sinna on rajatud väga palju infrastruktuure. Ühe lao edasilükkamine omab üliväikest mõju, kui üldse.