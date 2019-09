Ukraina vabastas vangivahetuse eel väidetavalt MH17 allatulistamisega seotud isiku

Tsemahh on Ukraina kodanik, kes oli arvatavalt vastutav separatistliku Donetski Rahvavabariigi õhutõrje eest Donetski oblastis Snižne lähistel, kus tulistati 2014. aasta 17. juulil alla Malaysia Airlinesi lend MH17. Rünnakus hukkus 298 inimest, kellest enamik olid Hollandi kodanikud.

Kuigi Ukraina ei ole tema osalust MH17 allatulistamises kinnitanud, palusid 40 Euroopa seadusandjat kolmapäeval president Volodõmõr Zelenskõid, et kahtlusalune oleks kättesaadav ülekuulamiseks Hollandi juhitud juurdluse raames.

Vene ja Ukraina meedia vahendasid, et Moskva nõuab Tsemahhi üleandmist Venemaale osana plaanitavast vangide vahetusest.

Hollandi eurosaadiku Kati Piri sõnul on Tsemahhi väljavahetamine «kummaline nõudmine, mis viitab sellele, et Vene valitsus tahab takistada selle kahtlusaluse esinemist kohtus».

Vangivahetuse kõnelustega kursis olev Ukraina allikas ütles AFP-le, et vahetus leiab aset lähiajal, võimalik, et juba sel nädalal. Ta keeldus aga kinnitamast, kas Tsemahh kuulub vahetatavate sekka.

Vene president Vladimir Putin ütles täna, et Vene-Ukraina läbirääkimised kinnipeetud isikute vahetamise üle on jõudnud lõppjärku.

Rahvusvaheline uurimine selgitas välja, et lennuk tulistati Venemaal valmistatud BUK-raketiga alla Ukraina separatistide kontrollitud aladelt. Uurijate sõnul oli rakett pärit Vene sõjaväe 53. õhutõrje raketibrigaadist.

Tsemahhi vabastamine on toonud Ukrainas kaasa kriitika ning mõned ennustasid, et see mõjutab uue presidendi katseid soojendada suhteid Euroopa Liiduga.