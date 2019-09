Putin: noored Vene meeleavaldajad peavad seadusi järgima

Putin ütles Vladivostokis majandusfoorumil, et inimesed võivad meeleavaldustest osa võtta, «neil on selleks õigus».

«Mõnikord viib see positiivsete tulemusteni, sest see raputab võime ja paneb nad olemasolevaid probleeme efektiivsemalt lahendama,» rääkis president vastuseks Vene teleajakirjaniku küsimusele, kuidas ta suhtub noorte osalemisse ausaid valimisi nõudvatest demonstratsioonidest, mis on kestnud Moskvas juba nädalaid.

Politsei on pidanud kinni tuhandeid meeleavaldajaid, neli on politsei ründamise eest vangi mõistetud ja veel mitut ootab kohus.

«Ma olen kindel, et need on inimesed, neid on muidugi erinevaid, kel on positiivne suhtumine ja kes tahavad, et riik liiguks positiivses suunas,» ütles Putin.

«On lihtsalt tähtis, et kõik see toimuks kehtiva seaduse raames,» lausus riigipea.

Küsimuse peale, kas noori ehk liiga karmilt ei kohelda, kordas Putin: «Seaduse raames. Kõiki tuleb kohelda võrdselt.»

Uurijad teatasid esialgu, et käsitlevad 27. juuli sanktsioneerimata opositsioonimarssi «massirahutustena», mis on tõsine õigusrikkumine. Üle kümne uurimise alla võetud inimese hulgas on Moskva ülikoolide tudengeid.