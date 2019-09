USA erisaadik naasis Dohasse Talibaniga kõnelusi jätkama

USA-Talibani kokkuleppe väljavaade hirmutab paljusid Afganistani elanikke, sest valitsus on protsessist kõrvale jäetud. Nad kardavad, et äärmusislamistid tulevad taas võimule ning süüdistavad USA-d oma huvide mahamüümises, et 18 aastat kestnud sõjast pääseda.

Taliban on lubab vastutasuks lõigata läbi sidemed terrorivõrgustikuga Al-Qaeda, asuda võitlusse äärmusrühmitusega Islamiriik (IS) ja takistada džihadiste Afganistani turvapaigana kasutamast.

Khalilzad on samas kinnitanud, et USA jätkab Afganistani valitsuse kaitsmist ka pärast kokkulepet Talibaniga. Trump on omakorda kinnitanud, et pärast kokkulepet jääb Afganistani igal juhul väike Ühendriikide väekontingent.