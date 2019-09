USA saadik naasis Dohasse Talibaniga kõnelusi jätkama

Khalilzad on jõudnud Talibaniga «põhimõttelisele» kokkuleppele, mis peaks lõpetama USA peaaegu 18 aastat kestnud sõja ja täitma ühe president Donald Trumpi tähtsamatest välispoliitilistest eesmärkidest.

Afganistani valitsus, kellega Taliban keeldub kõnelusi pidamast, on kokkuleppe üle muret väljendanud ja selgitust nõudnud.

USA-Talibani kokkuleppe väljavaade hirmutab paljusid Afganistani elanikke, sest valitsus on protsessist kõrvale jäetud. Nad kardavad, et äärmusislamistid tulevad taas võimule ning süüdistavad USA-d oma huvide mahamüümises, et 18 aastat kestnud sõjast pääseda.