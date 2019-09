Porvoos on taas ärev: linnas toimub ulatuslik politseioperatsioon, teatatakse ka kinnipidamistest

Kyse on kotietsinnöistä, joiden yhteydessä poliisi on tehnyt myös kiinniottoja. Poliisioperaatiot eivät ole aiheuttaneet vaaraa sivullisille. Emme voi valitettavasti kertoa tässä vaiheessa enempää, mutta poliisi tiedottaa asiasta heti kun se vaan on mahdollista.