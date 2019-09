Helme nimetas tulevast eelarvet pingeliseks, kuid mitte katastroofiliseks

Pärast nõupidamise lõppu ütles rahandusminister Martin Helme, et eelarvemaraton on tänasest ametlikult alanud - ministrid said ülevaate majanduse seisust, kuid majandusprognoosi, mis on riigieelarve koostamise aluseks, tutvustab rahandusministeerium esmaspäeval, vahendas ERRi «Aktuaalne kaamera» .

«Kui me kevadel riigieelarve strateegiat ehk RESi tegeme, siis oli selge, et me peame leidma kokkuhoiukohti riigieelarves, see vajadus ei ole kuhugi ära kadunud. Eelarve on jätkuvalt pingeline, aga mingit katastroofi meil kindlasti ei ole,» sõnas rahandusminister Martin Helme, kelle sõnul on kärped pigem väiksemad, kui kevadise majandusprognoosi järgi arvata võis.