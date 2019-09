Putin üritas Trumpile hüpersoonilisi rakette müüa

Putin märkis Primorski krais toimunud Ida Majandusfoorumil peetud kõnes, et arutas G20 kohtumise ajal Jaapanis Trumpiga ka relvakontrolli küsimust ning jutuks tuli see, kuidas sobitada Vene uusi relvasüsteeme, muuhulgas hüpersoonilisi rakette, ühiste kokkulepete raamidesse.

Putin lisas, et olukorra muudab keerulisemaks see, et seni ei ole ühelgi riigil maailmas sellist relvastust.

Selle aasta kõnes märkis Putin, et relvasüsteemide katsetamine on olnud edukas ning avaldas, et katsetamisel on veel üks hüpersooniline relv: 3M22 Tsikon allveelaeva tiibrakett.