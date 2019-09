Video: Merkel jäi Hiina visiidil jälle hümni ajaks istuma

Merkel võeti eile Pekingis vastu riigijuhtidele tavapäraselt sõjaväeliste auavaldustega, kuid tseremoonia muutis ebatavaliseks see, et Merkel ei tõusnud hümni mängimise ajaks püsti.

Õnneks oli Hiina korraldusmeeskond ettevaatuse mõttes riigijuhtidele vastuvõtu ajaks toolid valmis seadnud.

Hiina peaminister Li Keqiang vaatas vastuvõttu seistes, kuid istus samuti Saksa hümni ajaks ja tõusis vaid Hiina hümni mängimisel.

Merkeliga on kaasas suur äridelegatsioon ning kantsler on avaldanud lootust, et Euroopa Liidu ja Hiina vahel jõustub peagi investeerimislepe.

Viimase aasta jooksul on Saksamaa ja EL välisinvesteeringute monitooringut karmistanud, mille tõttu on Peking hakanud süüdistama Euroopat protektsionismis. Hiina ja EL-i vaheline investeerimislepe peaks osad takistused eemaldama.

Hiina loodab, et Saksamaa võtab vastu senisest rohkem Hiina ettevõtteid ja lõdvendab ekspordireegleid teatud kaupadele, lausus Li, rõhutades, et Hiina kavatseb oma majandust veelgi rohkem avada.

Merkel vastas, et Saksamaa on avatud Hiina investeeringutele ja tervitas Hiina firmasid Saksamaale investeerima. Samas märkis ta, et Berliin jälgib teraselt teatud sektorisse ja kriitilisse taristusse tehtavaid investeeringuid.

Samuti avaldas Merkel lootust, et USA ja Hiina vaheline kaubandussõda leiab lahenduse. Vestluses Li-ga toonitas Merkel, et konflikt on hakanud nüüd ka teisi riike mõjutama.

Lisaks majandusteemadele peaks Merkeli agendasse kuuluma ka inimõiguste küsimused. Merkel teatas, et arutas Li-ga olukorda Hongkongis ja toonitas, et linna arengud peavad olema rahumeelsed.

Hongkongi meeleavaldajad on kutsunud Merkelit proteste toetama ning esinema oma visiidi käigus erihalduspiirkonna osas selge avaldusega.

Protestiliikumise liider Joshua Wong ja teised meenutasid Saksa päevalehes Bild avaldatud avalikus kirjas, et Merkel kasvas üles Ida-Saksamaa kommunistlikus politseiriigis.

«Me loodame, et te väljendate Hiinas viibides muret meie katastroofilise olukorra pärast ja edastate meie nõudmised Hiina valitsusele,» seisis kirjas.