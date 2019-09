New York plaanib rottide vastu võidelda alkoholiga

New York on üritanud linna vaevava rotiprobleemiga tegeleda üle 355 aasta. Neljapäeval esitleti uut taktikat, millega plaanitakse rottidest lõpuks lahti saada.

Uue plaani võib kokku võtta sõnaga «uputamine». Uus vahend on lihtsustatult ämber, kuhu rotid sisse meelitatakse ning kuhu nad ära upuvad. Konteineris olev mürk takistab selle valmistaja Rap Trap Inc-i sõnul rottide liiga kiiret lagunemist ning haisu eraldumist.

Tosin ajakirjanikku tuli vaatama, kuidas Brooklyni linnaosavanem Eric Adams demonstreeris neile rõõmsalt plastikkonteineri sisu, kus ujusid rotilaibad.

«Mõnikord pead seda ise nägema, et saada šokiefekti,» ütles Adams.

Töötaja korjab pressikonverentsi ajal rotikorjuseid uue rotilõksu konteinerist. FOTO: Angela Weiss / AFP / SCANPIX

Adamsi sõnul plaanitakse paigaldada uued rotilõksud, mille hind jääb 300-400 dollari vahele, mitmesse paika Brooklynis. Kui need on efektiivsed, siis võidakse need kasutusele võtta terves linnas.

NYC Mayor de Blasio spent $32 million for his rat extermination campaign, but rat sightings continue to increase. https://t.co/GX0HzO6pOj pic.twitter.com/i1JOYU7xQY — OpenTheBooks (@open_the_books) September 5, 2019

Programm on aga jõudnud esimese probleemini. Pilootprojektina paigaldati algul Brooklyni linnaosavalitsuse hoone lähedale 5 lõksu, kuid ühe lõksu töötamise suutis lõpetada üks väga suur rott.

Rotilõks nimega Ekomille meenutab oma välimuselt kappi, töötab patareidega ning on 60 cm kõrge. Rotid ronivad redelist üles sööda juurde, kus siis sensor avab lõksukse ning rott kukub alkoholilahusesse.

Katseperioodil püüti kokku 107 rotti. Linnaosavanem Adams ütles, et katseperiood õnnestus ning neid paigaldatakse nüüd Brooklyni kõige rotirohkematesse piirkondadesse.

Tuhanded New Yorki elanikud helistavad igal aastal linna terviseameti numbrile teavitamaks rottidest. Adamsi sõnul vaevleb New York «rotikriisi» käes ning et perekonnad on «traumeeritud» kahjuri tõttu. Tema sõnul on kohalikel väga suur roll rotiprobleemiga tegelemisel.

«New Yorki elanikud peavad arusaama, et neil on roll selle lõpetamisel. Ma ei usu, et me oleme loonud õige prügikäitlemise kultuuri. Inimesed ei ole loonud ühendust selle vahel, kuidas nende naabrid prügi käitlevad ja kuidas see seda probleemi toidab.»

Rottide kohta teavitamised kasvasid eelmisel aastal 38 protsenti ning kahekordistus ka linna tervishoiuametnike poolt tehtud avastused.