Maroko pani tulusate lepete järel rändekraanid kinni

Sel aastal on Hispaaniasse jõudnud 15 683 paadipõgenikku, mida on 45 protsenti vähem kui mullu esimesel kaheksal kuul, selgub Hispaania siseministeeriumi andmetest.

Mõttekoja CIDOB Põhja-Aafrika geopoliitika ekspert Eduard Soler ütles, et «Maroko on aru saanud, et rändekaart on väga tõhus tööriist survestamiseks».