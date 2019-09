President Kaljulaid läheb Araabia Ühendemiraatidesse visiidile siiani suurima äridelegatsiooniga

President Kersti Kaljulaid on uue nädala alguses kolmepäevasel visiidil Abu Dhabis ja Dubais, kus ta esineb mõjukal Maailma Energiakongressil, teatas presidendi kantselei. Riigipead saadab äridelegatsioon 70 ettevõtjaga ja visiidi eesmärk on toetada Eesti ettevõtete püüdlusi Araabia Ühendemiraatides.

«Riigipea visiit koos teda saatva arvuka äridelegatsiooniga ja tema ülesastumine maailma suurimal energeetikafoorumil ühe peakõnelejana näitavad Eesti ettevõtjate huvi ja riigi toetust neile Araabia Ühendemiraatidega poliitiliste kontaktide ja ärisidemete sõlmimisel, mis on sealses kultuuriruumis äärmiselt olulised,» selgitas Vabariigi Presidendi välissuhete nõunik Lauri Kuusing.

Iga kolme aasta tagant toimuv kongress on energiatööstusharude liidrite kohtumispaik ja seal on esindatud üle 150 riigi. Kongressi 40 000 ruutmeetri suurusel näitusealal on esindatud ka Eesti ettevõtted Datel, Enefit, Laava Tech, Nortal ja Roofit Solar Energy.