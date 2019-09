Ühendriikides seostatakse e-sigarettidega viie inimese surma

Varem päeval olid terviseametnikud rääkinud kolme inimese surmast kopsuhaigusesse, mis on tabanud sadu e-sigarettide tarbijaid. Indiana osariigi tervishoiuameti teatel suri kolmas kõnealune täiskasvanud isik 5. septembril. Ajalehe New York Times andmetel on nüüdseks ohvreid kokku viis.

«Meil on selgelt tegemist epideemiaga, mis nõuab kiireid vastumeetmeid,» kirjutas arst David Chistiani reedel meditsiiniväljaandes The New England Journal of Medicine.