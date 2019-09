IAEA juhi kohusetäitja sõidab Iraani visiidile

"IAEA juhi kohusetäitja Cornel Feruta reisib laupäeval Teherani, kus kohtub pühapäeval kõrgete ametiisikutega," kirjutati avalduses.

"Visiit on osa Iraani ja IAEA vahelistest suhetest, mille seas ka Iraani tuumaleppe elluviimise jälgimine," lisati teadaandes.

ÜRO agentuur vastutab kokkuvarisemise äärel oleva Iraani tuumaleppe elluviimise jälgimise eest.

Euroopa Komisjon rõhutas reedel Rahvusvahelise Aatomienergiaagentuuri (IAEA) rolli Iraani tuumaprogrammi küsimuses ning väljendas "suurt muret" Teherani kavatsuse suhtes leppest taganeda.

IAEA-l on "oluline roll... Iraani tuumakohustuste täitmise vaatlemisel ja kinnitamisel", ütles Komisjoni pressiisik Maja Kocijančič.

"Meie pühendumine tuumaleppele sõltub (leppe) täielikust järgimisest Iraani poolt," lisas ta. EL langetab oma hinnangu vastavalt "Rahvusvahelise Aatomienergiaagentuuri raportitele".

Iraan teatas sel nädalal, et kavatseb taganeda veelgi 2015. aastal suurriikidega sõlmitud tuumaleppest USA sanktsioonide tõttu. Ühendriigid astusid leppest ühepoolselt tagasi eelmisel aastal.

IAEA 30. augusti raportis rõhutati, et Iraani tuumaleppest kinnipidamist monitooritakse tuumarajatistes asuvate kaamerate ja inspektsioonidega. Samas rõhutati aruandes, et tarvis on Iraani "täielikku ja õigeaegset koostööd".

Iraani võimud on saatnud EL-i välispoliitika juhile Federica Mogherinile kirja, milles täpsustatakse tuumaleppe punkte, mida rohkem järgida ei kavatseta.

Iraani teadaanne võeti vastu "suure murega", ütles Kocijančič, kes kutsus Iraani üles tuumaleppe täitmisele.

Samuti lisas pressiesindaja, et Suurbritannia, Saksamaa ja Prantsusmaa maksemehhanism Iraanile INSTEX, mis on immuunne USA sanktsioonide suhtes, on alustanud ülekannete menetlemist.

Iraani väitel ei tee Euroopa piisavalt, et kaitsta islamivabariigi naftamüüki USA sanktsioonide eest ning seega on selle järk-järguline taganemine tuumaleppest õigustatud.

USA välisminister Mike Pompeo ütles reedel, et Iraani edasine taganemine 2015. aasta tuumaleppega võetud kohustuste täitmisest vastuseks Ühendriikide sanktsioonidele on vastuvõetamatu.