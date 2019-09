Kõik 24 Ukraina mereväelast on arvatavalt osa vangide vahetusest

"Minu informatsiooni järgi pandi nad bussi peale. Kõik 24," ütles Nikolai Polozov AFP-le. Tõenäoliselt on nad Ukrainas "paari tunni" jooksul, sõnas advokaat.

"Bussid on väljunud Lefortovo vanglast vangide vahetuse ettevalmistuste raamistikus," teatas Rossija 24. Kahe bussi lahkumist politseieskordi saatel kinnitas ka kohapealt AFP.

Neljapäeval ütles Vene president Vladimir Putin, et kavas on suuremahuline vangide vahetus Ukrainaga. Tegemist on "suure sammuga suhete normaliseerimise suunas", sõnas Putin.