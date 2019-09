Suurriigid tervitasid Vene-Ukraina vangidevahetust

«On väga hea näha Ukraina mereväelasi koju naasmas ning Ukraina-Vene vangidevahetust,» on öeldud USA erisaadiku Kurt Volkeri Twitteri postituses.

«Loodan, et see loob eeldused edasisteks vangidevahetusteks, relvarahu uuendamiseks ja edusammudeks Minski (rahulepete) täielikul jõustamisel,» lisas ta.

«See on žest, mis näitab Venemaa ja Ukraina tahet uuendada dialoogi,» on öeldud minister Jean-Yves Le Driani avalduses.

«Prantsusmaa toetab koos Saksamaaga mõlema poole jõupingutusi, mis on suunatud konkreetsetele uutele edusammudele lähinädalatel,» lisas Le Drian.

«See vangidevahetus Venemaa ja Ukraina vahel on märk lootusest ..., et tasub jätkata rasket tööd Minski lepete jõustamisel,» on öeldud Merkel avalduses, mille postitas Twitterisse tema pressiesindaja Steffen Seibert.