USA ja Türgi alustasid ühispatrulle Kirde-Süürias

Türgi president Recep Tayyip Erdoğan ütles, et tema Ühendriikide ametivenna Donald Trumpi lubadusel saab puhverala olema 32 kilomeetrit lai.

Türgi on korduvalt ähvardanud käivitada uue sõjalise pealetungi YPG võitlejate vastu Põhja-Süürias, kus kurdid kontrollivad suurt piirkonda.

YPG, Washingtoni võtmeliitlane võitluses äärmusrühmituse Islamiriik vastu Süürias on öelnud, et nad on valmis aitama puhverala kehtestamisel piki Türgi piiri.