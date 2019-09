Tiina Intelmann: Ühendkuningriigis testitakse praegu demokraatia olemust

«Seni tundub, et demokraatia peab testile vastu,» ütles Eesti suursaadik Ühendkuningriigis Tiina Intelmann intervjuus raadio Kuku saatele «Neeme Raud. Siin.» «Ma ei kujuta ette olukorda, kus parlament võtab vastu seaduse ja valitsus keeldub seda seadust täitmast. Ja ütleme, et kuningannal (kes kiitis heaks parlamendi pikemale sundpuhkusele saatmise) ei ole siiski rolli Briti igapäeva poliitikas. Aga ikkagi demokraatlik traditsioon on siin riigis päris tugev. See test on viidud nüüd aga viimase piirini, kuid siiamaani on kõik vastu pidanud.»