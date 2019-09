Bosnias ja Hertsegoviinas toimus riigi esimene geiparaad

Umbes kilomeeter eemal kogunes konservatiivsete moslemite grupp, mis pidas meeleavalduse LGBT paraadi vastu. Pride'i rongkäik on patt ning Sarajevo alandamine, väitsid nad.

«Me tahame selle vastu võidelda, me võitleme nende LGBT elustiili vastu, mida tuuakse meie koolidesse, kodudesse, ülikoolidesse,» lisas ta.

Sarajevo on viimane Balkanimaade pealinn, kus geiparaadi polnud korraldatud. Enamik linna elanikest on moslemid.

Bosnia LGBT kogukond on aastaid kurtnud, et neid ahistatakse ja rünnatakse ning et kohtud karistavad seda harva.