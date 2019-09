Eksperdid: Pariis riskib Moskvaga pingelõdvendust otsides paljuga

Macroni diplomaatiliste püüdluste hiljutisim märk on Prantsusmaa välisministri Jean-Yves Le Driani ja kaitseministri Florence Parly eelseisev visiit Moskvasse, kus nad kohtuvad esmaspäeval oma Vene ametivendadega. See on nende esimene kohtumine nõndanimetatud 2+2 formaadis pärast seda, kui Venemaa annekteeris 2014. aastal Ukrainale kuuluva Krimmi poolsaare.