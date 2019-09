USA ja Taliban hoidsid rahukõneluste jätkumisele ukse lahti

«Loodetavasti läheb nii, et Taliban muudab oma käitumist ning taaskord pühendub nendele asjadele, millest me kuid rääkinud oleme. Lõppastmes laheneb see vestlustega,» ütles USA välisminister Mike Pompeo täna telekanalile ABC.

Ministri sõnul läks Taliban liiga kaugele, kui ta neljapäeval Kabulis USA saatkonna lähistel autopommi õhkis ja sellega USA sõduri tappis. Surma järel tühistas Ühendriikide president Donald Trump seni salajas hoitud kohtumise Talibani ja Afganistani juhtidega, kes pidid kokku saama pühapäeval Camp Davidis.

Pompeo, kes esineb täna viies telesaates, ütles, et Ühendriigid ja Taliban olid leppele lähedal. «Siis aga ei täitnud Taliban rida tehtud lubadusi ning kui see juhtus, siis ütles president Trump: «Mina seda lepet ei tee. Ma ei tee koostööd nendega, kes ei suuda oma lubadusi täita.»»

Pompeo sõnul jättis Trump asja katki, sest ei tahtnud innustada sellist käitumist, mida ilmestas neljapäevane pommiplahvatus.

Kriitikud tõid esile, et rahukõneluste ajal on Afganistanis surnud mitu USA sõdurit, kuid kõnelused katkesid alles nüüd. Pompeo tunnistas seda, kuid lisas, et ainuüksi viimase 10 päeva jooksul on lahingus surnud üle tuhande talibi.

Täna sõna võtnud Taliban andis sarnaselt USA-le mõista, et kõneluste uks on jätkuvalt lahti.

«Jätkuvalt usume, et Ameerika pool tuleb sellele seisukohale tagasi... Meie viimase 18 aasta võitlus peaks olema ameeriklastele tõestanud, et me ei ole rahul enne okupatsiooni täielikku lõppu,» teatas Talibani pressiesindaja Zabihullah Mujahid Twitteris.

Taliban lisas teises teates, et USA pikima sõja lõpetav rahulepe on valmis.

Rühmitus teatas ka valmisolekust alustada kõnelusi Afganistani juhtidega riigi tuleviku üle. Senini on Taliban keeldunud Afgaani valitsusega kõnelusi pidamast, sest peab teda USA käpiknukuks.