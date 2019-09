Põhja-Korea otsib auku USA ja liitlaste raketikaitsesüsteemides

Ekspertide hinnangul võib taasalanud katsetuste põhjal järeldada, et Põhja-Korea raketitehnoloogia on jõudnud arengus palju kaugemale, kui seni arvatud. Uusi rakette on võimalik aktiveerida lühema aja vältel ning nende lennukiirus on eelkäijate omast suurem.