Süüriast tulistati Iisraeli suunas ebaõnnestunult rakette

Süüria sõjas president Bashar al-Assadi režiimi toetaval Iraanil on riigis arvestatav sõjaline kohalolek. Iisrael on tõotanud, et ei luba Iraanil Süürias sõjaliselt kanda kinnitada, ja on korraldanud naaberriigis väidetavatele Iraani sihtmärkidele kümneid õhurünnakuid.