IAEA: Iraan paigaldab võimsamaid tsentrifuuge

IAEA «on tõendanud, et paigaldatud või paigaldamisel on järgmised tsentrifuugid: 22 IR-4, üks IR-5 ja kolm IR-6», teatas Rahvusvaheline Aatomienergiaagentuur (IAEA) esmaspäeval.

Tuumaagentuuri teatel on tsentrifuugid paigaldatud Natanzi rajatisse ning «kõik paigaldatud tsentrifuugid on valmis katsetamiseks UF6-ga (uraan heksafloriidiga), kuigi ühtki neist ei ole 7. ja 8. septembril UF-ga katsetatud».

«Iraan teavitas IAEA-d 8. septembriga dateeritud kirjas, et taastab torustiku 164 IR-4 tsentrifuugist ja 164 IR-2m tsentrifuugist koosnevate kaskaadide loomiseks,» märkis tuumaagentuur.

IAEA kinnitas tsentrifuugide paigaldamist päev pärast seda, kui Iraan teatas Euroopa suurriikidele, et need ei ole jätnud Teheranile teist teed kui taganeda oma tuumaleppega seotud lubadustest.

Laupäeval teatas Iraani tuumaagentuur, et kõrgtehnoloogilised tsentrifuugid alustasid laupäeval tööd rikastatud uraani varude suurendamiseks, lisades, et riigil on võimekus rikastada uraani üle 20 protsendi määra.