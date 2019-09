Yoko Alender: riigikogu esimees ei pidanud kinni parlamentaarsest heast tavast

«Sest ma arvan, et riigikogu esimees ei pidanud kinni parlamentaarsest heast tavast ja kultuurist. See, mida ta tegi oli poliitiline teater ning see on minu meelest Eesti riigikogusse sobimatu,» selgitas Alender, miks ta lahkus istungilt. Tema meelest ei kõnelenud riigikogu esimees koge parlamendi nimel. «See, mis seal sündis, oli ilmselgelt mingit laadi parteipoliitiline ärapanemine,» sõnas ta. «Muidugi see, kuidas ka ajalooliste faktidega, kindlasti ajaloolased võivad uurida ja diskuteerida president Pätsi rolli üle, kuid need viited, mida esimees enda kõnes tegi, need ületasid mingi taluvuse piirde.»

Alendri meelest see, mis Saaremäe kõnes toodi välja, et koalitsioon peaks ülesandeks võtma eesti keele arengukava, siis see ei anna koalitsioonile õigust hääletada homme vastu Reformierakonna plaanile. «Seda on tehtud juba aastaid ning see on juba töös,» sõnas Alender. Ta on kuulnud viimasel ajal, et enam ei soovita poliitikast rääkida, kuna see on muutunud teatriks. «See pole see, mis ta peaks olema,» ütles Alender.