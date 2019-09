President Kaljulaid Maailma Energiakongressil Abu Dhabis: esimesed roheriigid saavad kõige rohkem kasu

President Kaljulaid tõi oma kõnes näiteid juba olemasolevate tehnoloogiate kohta, mis toetavad rohelise energia kasutamist ja selgitas, mis takistab nende üleilmset kasutuselevõttu: «Me ei jõua selliste globaalsete kokkulepeteni, kui turg seda ei nõua ega toeta. Kõik riigid, kes on viimase 30 aasta jooksul vaesusest pääsenud ja arenenud riikide hulka jõudnud – sealhulgas ka Eesti –, on näidanud, et selline toetus võib tekkida ainult siis, kui ühiskondlik vajadus ja turu huvi käivad käsikäes.»

President Kaljulaidi sõnul näeme, et Euroopa Liit on valmis kuulutama kliimaneutraalsuse vajadust aastaks 2050. «See on maailma suurim ja rikkaim ühine turg ning selle poliitikud mõistavad, et neid eesmärke on võimalik saavutada ainult siis, kui sunnime turgu kohanema CO2 neutraalsuse nõudega. See on praegustele energiatootjate ja -müüjatele piinarikas, kuid see on hädavajalik,» lisas president Kaljulaid.

«Nii on meile abiks üksnes see, mida EL teeb – painutame turgu kohanema süsinikuvaba tulevikuga, kuna meil on selleks oma inimeste toetus. Jah, meie ühiskonnad – teie ja minu – kannavad ümberkujundamise kulud. Kuid lõpuks muutuvad rohelised tehnoloogiad odavamaks ja majanduslikult mõistlikumaks ja ülejäänud turud hakkavad neid rakendama puhtalt turupõhiselt,» ütles president Kaljulaid.

Kui see juhtub, võime maakera jaoks võita kriitilise tähtsusega aega ja saada süsinikuvabaks 5–20 aastat kiiremini. «Jah, planeet kuumeneb ikkagi mõnevõrra rohkem ja veetase tõuseb, kuid see on ilmselt talutav. Ja siis ei saaks me kunagi teada, kui lähedal me inimkonnana kuristiku serval seisime. Ma eelistan nutika poliitikakujundamise ja seadusruumi loomisega tõugata turgu kiirelt tegutsema, et päästa meid palju hullemast alternatiivist.»

Iga kolme aasta tagant toimuv Maailma Energiakongress on energiatööstusharude liidrite kohtumispaik ja seal on esindatud üle 150 riigi. President Kersti Kaljulaid oli maailma suurima ja mõjukaima energeetikavaldkonna sündmuse üks peakõnelejatest. Kongressi 40 000 m² suurusel näitusealal on esindatud ka Eesti ettevõtted Datel, Enefit, Laava Tech, Nortal ja Roofit Solar Energy.