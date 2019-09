Marju Lepajõe mälestusfondi stipendiaadid jätkavad tema elutööd

Selle eesmärk on tunnustada ning väärtustada teadus- ja tõlketegevust, millega jätkatakse või jäädvustatakse Marju Lepajõe elutööd.

Perekonna esindaja ja stipendiumifondi asutaja Madis Lepajõe sõnul jäi Marjul väga palju tööd pooleli, ehkki plaanid olid tal juba aastateks tehtud. «Loodan, et saame mälestusfondi kaudu toetada Marju töö jätkamist ja tema vaimse pärandi ulatuslikumat tutvustamist,» selgitas ta stipendiumifondi loomise põhjust.

Eesti tähtsamaid kultuuriajakirju ja -ajalehti välja andva sihtasutuse Kultuurileht juhatuse esimees Toomas Väljataga sõnul esindas Marju Lepajõe humanistlikku vaba vaimu, rõõmu teadmistest teadmise pärast ja usku, et haridus teeb inimese vabaks. «Seda mõtteviisi on tarvis jätkata ja on hea, kui mälestusfond saab siin kaasa aidata,» lisas Väljataga.