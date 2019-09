Tallinna kesklinnas algas Gruusia haljaku rajamine

«Seni Raua tänava haljakuna tuntud roheala on kavas kujundada Gruusia-teemaliseks väikseks pargialaks, kuhu on kavandatud Päikeseplats, paralleelsed põõsaread, valgustatud kõnniteed ja Tbilisist toodud pingid. Haljakul kasvavad puud säilivad. Peamine eesmärk on korrastada veel enne külmade saabumist haljasala, muuta see atraktiivsemaks ja hubasemaks. Loodan, et selle projektiga saab Raua piirkond huvitava ja erilise roheala, mis leiab laialdast kasutust kohalike elanike seas,» ütles Kesklinna vanem Vladimir Svet.