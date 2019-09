Helme palus uurida, kas viisavabadust Ukrainaga oleks võimalik tühistada

«Tahtsin juhtida tähelepanu sellele, et meil on väga tugev rändesurve idast,» põhjendas Helme ETV «Esimeses stuudios» viisavabaduse küsimuse tõstatamist, väites, et ränne idast on ületanud taluvuspiiri ja kirjeldades, kuidas politsei- ja piirivalveamet võtab pidevalt piiri peal maha Ukrainast saabuvaid «turiste», kes tulevad Eestisse tegelikult tööd tegema. «Me ei saa kahjuks viisavabadust Ukrainaga tühistada, aga see on teema, mis on laua peal,» lisas ta.

Peaminister Jüri Ratase (Keskerakond) sõnul ei ole viisavabaduse kaotamine Ukrainaga aga üldse teema: «viisavabadus Ukrainaga on kindlasti olnud meie põhimõtteline otsus, Ukraina toetamine on olnud meie põhimõtteline otsus, seda ei saa ka ühepoolselt tühistada,» rääkis Ratas, kinnitades, et ei Eesti valitsus ega ka riigikogu praegune koosseis ei muuda Eesti välispoliitilist kurssi.

Ka Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder nimetas Ukrainat Eesti liitlaseks, mistõttu on Eesti eesmärk hoopis Ukrainat toetada ja ehitada üles nii, et ukrainlastel polekski vaja kaugemas tulevikus Eestisse tööle tulla.