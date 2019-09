Nutinoored: hirmus, kuidas kogu elu on ühes väikeses seadmes

Nutisõltuvus pole juba ammu pelgalt moodne sõnakõlks. Harvad pole juhtumid, kus vanemad on lapselt nutiseadme ära võtnud või piiranud ligipääsu internetile ning laps on vihahoos vanematele käsitsi kallale läinud. Või loobib vanemaid kättejuhtuvate asjadega, karjub nende peale ja lukustab end oma tuppa. Postimehe andmetel on Eestis olnud ka vähemalt üks juhtum, kui internetita jäänud noor endalt elu võttis.