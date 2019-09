Helme sõnul saadi eelarve suure pingutusega klappima

«Kokkuhoiukohad on väga erinevad, kõik ministeeriumid on omalt poolt selle kodutöö ära teinud, seal on nii tegelike kulude ärajätmist kui kulude ajatamisi, mingisuguste tegevuste edasi lükkamisi, seal on eurorahade ümbertõstmisi - see on lai arsenal, kuidas on võimalik riigieelarves eesmärke saavutada,» rääkis Helme.

«Ministrid läksid kõik laiali ülesandega mõelda ja vaadata veel kord üle erinevad võimalused, et kas meil on võimalik tekitada lisapuhvrit, et ikkagi mingeid lisakulutusi järgmisel aastal teha, mis on meie jaoks poliitilised prioriteedid. Loomulikult me räägime siin pensionitest, päästjatest õpetajatest, kultuuritöötajatest – see on meie järgmine ambitsioon, aga siin on väga vara veel mingit optimistlikku sõnumit välja anda