Kriisipsühholoog: süütunne on enesetappu teinud lähedase puhul normaalne

Tuntud kriisipsühholoog käib igal aastal Eestis juba tegelikult viimased 25 aastat. Dyregrov on nõustanud ja koolitanud Eesti vaimse tervise spetsialiste kriisi ja leinaga kokku puutunud inimeste aitamiseks juba Estonia katastroofi aegadest. Seekord rääkis ta enesetapust, leinast ja sellega toimetulekust Postimehe ajakirjanikuga.

Lähedase surm on alati raske, eriti kui surm on saabunud ootamatult. Kuidas on tekkiv trauma erinev juhul, kui lähedane on lahkunud omaenda käe läbi?

Nii enesetapu, mõrva kui ka õnnetuse tõttu hukkunud inimese lähedastel on pikaajalise trauma sümptomid sarnased. Kuna suitsiid on aga endiselt ühiskonnas stigmatiseeritud, tunnevad lähedased tohutut süütunnet ja kipuvad surma põhjust varjama. Tihti nad ei taha, et teised teaksid. Isegi peresiseselt on faktid ebaselged ja neid varjatakse.

Enesetappude puhul on palju enda süüdistamist, kuigi paljudel juhtudel ei ole üldse selge, miks see on juhtunud. Varasema psühhiaatrilise probleemi puhul on põhjus selgem, aga samuti on suitsiide justkui täiesti tühja koha pealt, mida keegi ei mõista. Tavaliselt pereliikmed jäävad ringiratast käima, püüdes mõista, miks see juhtus. Kui nad ei suuda leida tegelikku põhjust, siis vahel veendakse endid, et põhjuseks oli näiteks lahkuminek kallimast.

Kas enesetapp saab üldse olla põhjustatud ainult ühest intsidendist või lahkuminekust?

Enesetapp pannakse toime enamasti erinevate põhjuste koosmõjul. Tihti on lõpuks see üks faktor lihtsalt see, mis paneb paika, millal see juhtub. Ei ole harv, et eriti nooremate inimeste puhul saabki viimaseks stiimuliks näiteks lahkuminek kallimaks, aga see on kõigest päästikuks.

Üks põhjus, mis on leitud just noorte enesetappude puhul on see, et nad on olnud perfektsionistid ja ei vastanud iseenda seatud kõrgetele ootustele. Kui nende vanemaid, sõpru ja töökaaslasi intervjueeritakse, siis tuleb välja, et nad olid teiste hinnangul väga hästi hakkama saanud. Perfektsionism on iseloomuomadus, mis võib avaldada mõju, aga endiselt on muidugi väga palju, mida me ei tea.

Milliste tunnetega peavad tegelema enesetapu teinud inimese lähedased?

Nad tunned end süüdi, kui suudavad oma eluga edasi minna. Tunnevad end süüdi, kui naeratavad, tunnevad süüdi kui lähevad peole ja juhtumisi seda naudivad ka. On nii palju asju, mille pärast end süüdi tuntakse. Sellistel puhkudel on kahtlemata vaja abi, et aidata inimesel vabastada seda süüd. Üks tehnika, mida kasutame on küsimine, mida enesetapu teinud pereliige sellest arvaks. Kas ta oleks sinu peale pahane, kui sa oma eluga edasi lähed ja jälle naeratad? Enamik ütlevad kohe, et ei-ei tema ütleks kohe, et selline käitumine tuleb lõpetada.

Teine asi on veel, kui peres on olnud pikemat aega psühhiaatrilised probleemid, kui üks pereliige on olnud vahelduva eduga ja korduvalt haiglas ning kõik elavad pideva enesetapu hirmu äärel. Kui siis ühel hetkel inimene lõpuks endalt elu võtab, siis võivad pereliikmed tunda kergendust, et nad ei pea elama selle pideva pinge ja hirmu all. See muudab olukorra eriti keeruliseks, kuna keegi ju ei tahtnud, et ta sureks. Tuntakse end süüdi, kuna alalise hirmu asemel on nüüd lihtsam elada selle uue olukorraga. Need on väga keerulised tunded, millega tuleb siis tegeleda.

Endalt elu võtnud inimese pereliikmed on tihti hiljem öelnud, et olid küll mingid märgid, aga nad ei osanud neid tõsiselt piisavalt võtta. Kuidas aitate terapeudina inimesi, kes tunnevad süüd, et oleks ehk saanud, aga jätsid õigel ajal reageerimata?