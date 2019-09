Päästeamet: torm räsib kõige rohkem Pärnumaad

«Kõige rohkem on tugev tuul väljakutseid toonud Pärnumaale. Alates hommikust kuni praeguseni on päästjatel tugeva tuule tõttu olnud 20 väljakutset. Enamik kutseid on olnud õnneks kergeloomulised ja peamine risk seisneb selles, et puu on takistamas liiklust ja seeläbi võib tekkida liiklusohtlikke olukordi,» ütles päästeameti ennetusosakonna nõunik Piret Seire.