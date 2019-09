Otsepilt: riigikogu erikomisjon arutab avalikult täiskasvanute eesti keele õppe probleeme

Aastaid Eestis elanud, kuid eesti keelt mitte oskavatele muukeelsetele inimestele kiputakse ikka ette heitma laiskust ja huvipuudust. Riigikontrolli audiitorid leidsid aga hoopis, et probleem pole inimestes, vaid riigis. Huvi eesti keelt õppida on muu emakeelega täiskasvanute seas suur, aga riik ei ole keeleõppe korraldusega toime tulnud.

Eestis on ligi 300 000 inimest, kelle emakeel ei ole eesti keel. Neist ligi pooltel puudub aktiivne eesti keele oskus ehk nad ei valda keelt piisavalt, et ühiskonnas täisväärtuslikult hakkama saada, selgub Eesti rakendusuuringute keskuse Centari uuringust.

Riigikontroll on välja selgitanud, et praeguses olukorras peaks riik keeleõpet pakkuma umbes 60 000 inimesele aastas. Auditist selgub aga, et tegelikult suudetakse keeleõpet pakkuda maksimaalselt vaid kümnendikule soovijatest.

Aruandes on kirjas, et riigikontrolli hinnangul pole täiskasvanute eesti keele õppe korraldamisel selget sisulist juhti, valdkonna arengu eest vastutajat ega süsteemset keeleõppetegevuste koordineerimist asjaomaste riigiasutuste vahel. Aruandes on välja toodud, et puudub ka pikaajaline kindlus keeleõppetegevuste rahastamise suhtes.