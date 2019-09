Probleemkomisjon ainult registripõhist rahvaloendust ei soovita

Probleemkomisjoni esimees Jaak Valge (EKRE) sõnas, et loenduse täpne meetod ei ole veel paigas. «Ühe võimalusena kaalutakse täielikult registripõhist rahvastiku- ja eluruumide loendust, sest Eestis on hea ühtne registrite süsteem, mis on omavahel unikaalsete koodide abil seotud,» selgitas ta. «Samas pole aga registrites infot eesti keele ja võõrkeelte oskuse ja paljude teiste tunnuste kohta. Nende tunnuste teadasaamiseks tuleks teha asendav valimiuuring, kuid ka see ei tagaks andmeid kõigi inimeste kohta,» ütles Valge.

Lisaks on teadlased Valge kinnitusel juhtinud tähelepanu asjaolule, et mitme olulise tunnuse puhul, nagu näiteks välisränne, ei ole registrite alusel arvutatud andmed seni piisavalt täpsed.

Teine võimalus on teha osaliselt registripõhine loendus, mis on kombineeritud küsitlusega. Siin aga võib komisjoni esimehe sõnul olla ohuks see, et inimesed kipuvad olukorda ilustama või suisa valeandmeid esitama. «Samas leidis komisjon, et selle meetodiga saame siiski paremad tulemused ja soovitame seda meetodit kasutada,» märkis Valge.