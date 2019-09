Kurjategijate makstud kautsjonitest jõuab riigi kassasse vaid väike osa

Kaitsjal on õigus koostöös kahtlustatava või süüdistatavaga taotleda vahistamise asendamist kautsjoniga, mis tuleb tasuda kohtu hoiuarvele.

Taotluse esitamine ei tähenda veel, et kohtunik selle rahuldab, kuid kui kohtunik selle õigeks hindab, vabastatakse inimene peale kautsjonisumma laekumist.

Kautsjonite maksmise osas on viimased aastad olnud väga erinevad. Nii pole käesoleval aastal mitte keegi veel kautsjoni vastu vabadusse saanud, kuid möödunud aastal käisid kuritegevuses kahtlustatavad või süüdistatavad välja kopsakad 605 920 eurot. Riigi tuludesse pole sellest ometi laekunud lõpuks sentigi.

Ridal selgitas, et kautsjoni maksmine ei tähenda alati, et see raha nüüd riigile jääb. Riigituludesse kantakse kautsjon, kui kahtlustatav või süüdistatav hoidub kriminaalmenetlusest kõrvale või jätkab tahtlike kuritegude toimepanemist või rikub elukohast lahkumise keeldu kohtuotsuse või kriminaalmenetluse lõpetamise määruse alusel.