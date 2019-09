Foto: Saku miljonieurone kirik saavutas täiskõrguse

Kirikuhoone sai nurgakivi 18. juunil. Saku kiriku peahoone maksumuseks kujuneb enam kui miljon eurot, sellest on praeguseks olemas 575 000 eurot, teatas EELK Saku Toomase kogudus.

Ehitamist on toetanud EELK Konsistoorium, samuti on raha saadud annetustena kogudustelt, kirikuliikmetelt Sakus ja Hageris ning teistelt kohalikelt inimestelt. Lisaks on tulnud oluline toetus Soomest, Norrast ja Saksamaalt.

Kiriku 643 ruutmeetri suuruses peahoones on eskiislahenduse kohaselt 2,5 korrust. Katuse lõunaküljele paigaldatakse päikesepaneelid, et muuta hoone energiasäästlikumaks ja keskkonnasõbralikumaks. Saalis on 105 istekohta, koos söögisaaliga mahutab ruum kuni 200 inimest.

Peahoone juurde on kavandatud 143 ruutmeetri suurune ühekorruseline lisahoone, milles on ka väike korter. Uue Saku kiriku arhitektid on Juhan Põld ja Kristiina Renter.

EELK Saku kiriku hoonet hakkab kasutama 2013. aastal asutatud EELK Saku Toomase kogudus. Samuti saab valmivast hoonest kontserdipaik. Kirikuhoone omanik on sihtasutus Saku Kiriku Ehitus, kus on esindajad Saku ja Hageri kogudustest, Saku vallast ja kirikuvalitsusest.