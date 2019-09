Tanel Kiik: eelarveseis on pigem keeruline

«Täna ei ole võimalik veel ühtegi otsust kokku leppida, sest teatavasti eelarveseis on pigem keeruline, vabu vahendeid praktiliselt ei olegi ning iga euro kasutamine tuleb läbi mõelda, et see jõuaks sinna, kuhu seda enim vaja on,» selgitas Kiik ERRi saatele «Raadiouudised».

Ministri sõnul eeldab valitsus, et inimesed saaksid oma töö eest väärikat palka. Pea igas valdkonnas - haridus, kultuur, riigikaitse, siseturvalisus, tervishoid ja sotsiaaltöö - saab öelda, et inimesed ei saa just liiga palju palka, selgitas sotsiaalminister Kiik. Ta lisas, et kõik need mainitud valdkonnad vajavad pigem täiendavaid vahendeid. «Kuid peame vaatama eelarvele otsa ja siis alles otsustama. Eesmärk on kindlalt selline, et valitsus kellegi palka vähendama ei läheks,» rääkis Kiik.

Ta kinnitas, et tänase seisuga ei ole valitsus otsustanud ühegi valdkonna palku kärpida ning ta ei pea ka tõenäoliseks, et valitsus seda teeks.

Homme tuleb valitsuses lauale ka erakorralise pensionitõusu teema. «Kui palju on võimalik pensioneid tõsta, saab teada, kui 15 ministrit on oma arutelud ja läbirääkimised pidanud ja asjades kokku leppinud,» selgitas Kiik. Tema sõnul on tähtis, et eakate toimetulek paraneks iga aasta, kuid samas ta mõistab, et riigil on ka teisi olulisi valdkondi. «Minu jaoks on muidugi tähtis, et eakate toimetulek paraneks igal aastal, kuid saame aru, et riigil ei ole vähem olulisi valdkondi.»

Kiige sõnul tuleb valitsusel homme leida mõistlik tasakaal eelarve võimaluste piires. «Eelmise aasta palgatõus annab järgmisel aastal eakatele lisaraha. Seetõttu on pensioniindeks umbes kaheksa protsenti. Selle rahaga saavad eakad igal juhul arvestada,» lubas Kiik.