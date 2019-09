Maardu linnapea: varsti peame koolidest eemaldama Ukraina sisserändajaid

Te mainisite, et ukrainlased tulevad massiliselt Maardusse. Kas see on probleem?

Ukrainlased ei tule massiliselt Maardusse. Ajakirjanikud panid mulle need sõnad suhu. Sellel aastal lisandus Maardu koolidesse ja lasteaeda 12 ukrainlast. Linna on registreerunud 20-30 uut elanikku Ukrainast.



Varasemalt olete maininud, et just saabunud ukrainlastest saaks kokku terve klassi ning seda kõigest ühes koolis...

Viimase informatsiooni kohaselt saaks kokku ainult pool klassi. Hulk asunikke saabub hooajaliselt elama ja tööle, sellepärast osa registreerib oma perekonnaliikmeid ja osa mitte.

See tähendab, et koolidesse ja lasteaedadesse lähevad registreerimata lapsed?

Praegu on meil registreerimata lapsi kaheksa: kuus last õpivad koolis, üks gümnaasiumis ja üks lasteaias. Põhjus on selles, et vanemad ei tea seadusi või ajaliselt ei jõua.

Kaua olete nõus õpetama registreerimata lapsi? Kelle raha eest?

Novembrist oleme sunnitud neid koolidest eemaldama, kuna ei saa nende laste pealt raha, mis põhineb koolide registril. Seal registris on ainult need õpilased, kes elavad legaalselt Eestis. Nende õpetamine ja haigekassa muutub omavalitsusele lisakoormaks. See võib muutuda probleemiks.

Mingis mõttes ma mõistan siseministrit, kes muretseb selle küsimuse pärast. Leian, et sellele tuleb leida lahendus esimesel võimalusel.

Omavalitsuse raha eest saavad need lapsed õppida ja tervishoiuteenuseid, kuid tegelikult on see ebaseaduslik. Seaduses pole täpsustatud, mis saab siis, kui neid reegleid ei jälgita. Teada on ainult see, mis saab õpilaste ja vanematega - nad tõstetakse välja, siin ei saa me (omavalitsus - toim.) midagi teha.

Minu arvates peaks riik sisserändajaid rohkem informeerima sellest, mis juhtub siis, kui ei järgita seadusi.

Mida loodavad sisserännanud ukrainlased, kui nad isegi hooajaliselt tulevad koos oma perega?

Tahavad saada püsivat elamisluba Eestis. Enamus neist kohe kindlalt!



See on nagu Mart Helme õudusunenägu?

Mõistan Mart Helme muret keele ja rahvuse kaitsmisel. Kuid on tarvis ka mõista, et me elame multikultuurses ühiskonnas, majanduses on vaja võõrtööjõudu. Ettevõtjatel ei jätku töökäsi.