Otsepilt ja fotod: riigi rahaasjadest räägivad Ratas, Helme, Reinsalu ja Aab

​Viimaste päevade riigieelarve arutelude fookuseks on, kuidas viia ellu koalitsioonierakondade poliitilisi lubadusi. «On tegeletud raha liigutamisega, katteallikate leidmisega praeguse valitsuse prioriteetidele,» selgitas rahandusminister Martin Helme. «Kui keegi kuskil juurde saab, siis keegi jääb kuskil millestki ilma,» lisas ta.

Rahandusminister kinnitas, et eelarve nominaalne tasakaal on saavutatud ning liigutakse struktuurse tasakaalu poole, aastaks 2022 tahetakse jõuda miinusest nulli ehk tasakaalu. Järgmise aasta struktuurne eelarvemiinus peaks olema 0,2 protsenti. «Me ei soovi liiga järsult parandamist teha, sest sel on omakorda negatiivne mõju,» selgitas Helme.