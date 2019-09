Fotod: akadeemilised töötajad nõuavad miitingul teadusele rohkem raha

Tartu Ülikooli ametiühingu juhatuse esimehe Ruth Tammeoru sõnul pole teadusleppest kinni peetud ning nüüd on löögi alla sattunud ka kõrghariduse rahastamine. «Kõrgharidustöötajad ei soovi tasulise kõrghariduse taastamist, auditoorse õppetöö vähendamist ja lektorite palgata sundpuhkusele saatmist, nagu on praegu ülikoolides kaalumisel,» sõnas Tammeorg lisades, et Eesti teaduse püsimajäämine kõrghariduse kvaliteet on täna tõsises ohus.