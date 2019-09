TTJA: Aidu Tuulepargi ehitusload on teatud tingimustel kehtivad

«TTJA rõhutab, et juba püstitatud tuulikud ei vasta Aidu tuulepargi teemaplaneeringule ega kohaliku omavalitsuse poolt väljastatud ehituslubadele - nii 2013 kui ka 2015 lubadele -, nad on kõrgemad kui planeeringuga lubatud ning põhjustavad juba täna häiringuid riigikaitseliste süsteemide tööle, mis on olnud aluseks ka menetlustoimingute jätkamiseks,» teatas amet. «Käesoleval hetkel ei ole põhjendatud peatada ehitustegevus kinnistutel, kus ehitustegevust ei toimu. See tähendab, et teistel kinnistutel võib arendaja ehitustegevusega alustada vaid sel juhul, kui see vastab planeeringule, kehtivatele ehituslubadele, ehitusprojektile ning sealjuures peab olema tagatud püstitatavate ehitiste ohutus. Kuna ehitusloa menetluse käigus ei kooskõlastatud antud liiki tuulikute püstitamist Kaitseministeeriumiga, on soovitatav ehitusprotsess ka nendega kooskõlastada.»