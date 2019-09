Ratas: eelarve on tervik teisipäeval

Ratas kinnitas Postimehele, et eelarvearutelud jätkuvad teisipäevasel istungil. «Vahepeal toimub veel tehniline töö ja eks eelarve tuleb sisuliselt kokku panna, et saavutada tänases keerulises olukorras parim eelarve, mis teeniks Eestimaad ja meie inimesi,» ütles Ratas.



Ratas tõdes, et alati jääb rahast puudu. «Tõsised vajadused on igas valdkonnas suuremad, kui me suudame neid rahuldada. See on nagu Tallinna linn, mis ei saa kunagi valmis,» kommenteeris ta.



Keskerakondlasest sotsiaalminister Tanel Kiik on öelnud, et eelarveseis on nigel ja ministritel tuleb iga euro kasutamine korralikult läbi mõelda. Kiige sõnul on tähtis, et eakate toimetulek paraneks iga aastaga, kuid samas mõistab ta, et riigil on ka teisi olulisi valdkondi.