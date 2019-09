Prantsuse üksus jätkab Tapal NATO lahingugrupis aastal 2021

Ühisavalduses toonitati, et viimastel aastatel on kaitsekoostöö Prantsusmaa ja Eesti vahel märkimisväärselt suurenenud, edastas Prantsusmaa suursaatkond. «Meie sõdurid on ühise strateegilise kultuuri, Euroopa julgeoleku ning NATO kollekiivkaitse tugevdamise nimel teeninud külg-külje nii Malis kui ka NATO tugevdatud kohaoleku missiooni raames Eestis. Sellele suurepärasele partnerlusele tuginedes on Prantsusmaal ja Eestil ühine arusaam vajadusest tugevdada meie kaitsekoostööd nii operatsiooni Barkhane kui ka NATO tugevdatud kohaoleku raames Balti riikides,» seisis ühisavalduses

«Prantsusmaa on meie jaoks üks olulisemaid liitlasi ja ühisavalduses väljendatud soov liituda 2021. aastal taas NATO lahingugrupiga Tapal on märk sellest, et võime oma liitlastele kindlad olla,» ütles Luik. Tema sõnul on äärmiselt tähtis, et Eesti oleks ka ise liitlane, keda teised riigid usaldada saavad. «Meie jaoks on oluline mõista oma liitlaste julgeolekumuresid ja osaleda operatsioonil Malis, kus nemad meie toetust vajavad,» lisas Luik.