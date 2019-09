Ministeerium tahab haridusliku erivajadusega laste koolid omavalitsustele anda

Ministeeriumi pikaajalisem plaan on, et kohalikud omavalitsused võtaksid HEV-koolid üle ja otsustaks ise, milliseid koole nende omavalitsusse on vaja, edastas «Aktuaalne kaamera».

«Me jätame kõrvale kõige raskemad HEV-juhtumid, mida on tõesti mõistlik Eestis koondada ühte-kahte-kolme kooli. Kui me räägime põhiharidusest, siis need on ju need samad omavalitsuse lapsed. Kui me hakkame piiri tõmbama, et sina käid meie koolis, aga sina peaksid minema kuhugi teise Eesti nurka, siis see ei ole minu meelest õige,» rääkis haridusministeeriumi kutse- ja täiskasvanuhariduse ning koolivõrgu asekantsler Robert Lippin.

Võru linn on omavalitsus, mis peab ka HEV-kooli, kus enam kui pooled õpilased on teistest omavalitsustest ning nende sõnum on, et isegi kui kohalik omavalitsus on HEV-kooli pidaja, ei tohi riigi tugi kuhugi ära kaduda.