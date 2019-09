Politseinikud pidasid kinni Kohtla-Järve poeröövides kahtlustatava mehe

Jõhvi politseijaoskonna juht Andreas Kliimant rääkis, et kuigi politseinikel ei õnnestunud kummalgi juhul kohe sündmuskoha ümbrusest meest tabada, viisid uurijate pingutused mõne päevaga sihile.

«Kahtlemata häirisid need sündmused kogukonna turvatunnet, kuid politseinikud tegid kõik endast oleneva, et mees kiiresti tabada. Oluline on alati kahtlastest inimestest ja tegevusest politseile koheselt teada anda. Siis saame operatiivselt tegutseda,» sõnas Kliimant.