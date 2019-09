President Kersti Kaljulaid on ÜRO peaassambleel New Yorgis

Neil päevil osaleb riigipea lisaks mitmel ÜRO peaassamblee kõrvalüritusel. Nädala jooksul osaleb president Kaljulaid kõrgetasemelisel kliimatippkohtumisel, kõneleb tuleviku tööst Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni ja Ford Foundation korraldatud tippkohtumisel ja Atlantic Council’i korraldatud Euroopa tuleviku-teemalisel arutelul ning riikide jätkusuutlikule arengule pühendatud foorumil, ja esineb sõnavõtuga UN Women naisliidrite nõukogus. Riigipea kõneleb ka naiste ja laste tervise eest seisva liikumise Every Woman Every Child (EWEC) kokkusaamisel – ta on möödunud aasta septembrist ÜRO peasekretäri juhitava liikumise kaasjuht.