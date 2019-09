Politsei otsib kadunuks jäänud Aivar Rehet

Praegu viib politsei Rehe elukoha ümber läbi maastikuotsinguid 360 kraadi raadiuses endise pangajuhi majast. Otsingutesse on kaasatud koerad, droon ja vabatahtlikud. Kokku otsib Rehet maja ümber metsadest paarkümmend inimest. Ehkki politsei koguneb Rehe maja juures, on otsinguala kohapeal viibiva Postimehe reporteri sõnul majast siiski päris kaugel.

Rehe on 180 cm pikk, tal on hallisegused lühikesed juuksed. Rehel võib seljas olla must dressipluus ning jalas mustad dressipüksid (kirjaga Collistar) ja mustad valge tallaga tossud. Politsei palub kõigil, kes on Aivar Rehet näinud või kellel on infot tema võimaliku asukoha kohta, anda sellest teada telefonil 112.