Fotod: Lasnamäel avati Pae promenaad

Abilinnapea Kalle Klandorf rõhutas promenaadi avamisel, et tegemist on linna selle aasta ühe suurima investeeringuga Lasnamäel, mille kujundamisel on arvestatud kohalike elanike vajadusi.

Tõrvatilgaks meepotis on see, et promenaadi ühes otsas asub kasiino, teises aga alkoholikauplus. «Siin on linnal tõsine mõttekoht, sest kasiino, alkoholi kauplus ja sportimis- ning puhkamisvõimalusi pakkuv promenaad kuidagi kokku ei sobi,» ütles Klandorf.