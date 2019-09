Sõerd: nii nadi eelarve on erakordne

«Nii nadi eelarvet tuleb pidada erakordseks, eks see esitus oli ka nadi - need sõnumid ikkagi olid väga õnnetud ja väga suur osa informatsioonist jäeti üldse esitamata,» ütles ERRile Sõerd, kelle sõnul on prioriteedid eelarves paigast ära.